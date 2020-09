Fotógrafo mostra fuga de animais no Pantanal: ‘Vi a face do horror’

O fotógrafo Araquém Alcântara, que retrata há 50 anos a natureza brasileira – foi o primeiro fotógrafo a documentar todos os parques nacionais do Brasil –, passou as duas últimas semanas no Pantanal matogrossense para retratar a destruição do bioma, que enfrenta o pior período de queimadas na história.

“Nesses 15 dias de Pantanal de Mato Grosso – o epicentro do fogo – eu vi a face do horror. E é triste, mas essa mortandade de animais, essa fuligem no ar, essa terra arrasada escancaram mesmo é a nossa brutalidade, a nossa ignorância. Como é que a gente pode permitir isso?”, questionou o fotógrafo em entrevista à GloboNews.

Neste ensaio, Araquém escolheu focar na resistência dos animais que permaneceram no cenário de terra arrasada, lutando para sobreviver.

Veja as fotos: