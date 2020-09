Eleições 2020 recebem mais de 540 mil candidatos e batem recorde

O Brasil terá mais de 19 mil candidatos concorrendo às prefeituras dos 5.570 municípios do país na eleições municipais de 2020, que acontecerão em novembro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Este sábado (26) foi o último dia para que partidos políticos e coligações informassem à Justiça Eleitoral suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador.

Até as 20h deste sábado, o TSE informava 19.028 candidaturas para prefeitos e 19.059 como vice-preifeitos. O número à vice-prefeitura é ligeiramente mais alto que o de registros para prefeitos por conta de alterações feitas. Eventuais substituições são registradas como uma nova candidatura e a desistência é homologada à parte pela Justiça Eleitoral.

Nas candidaturas para vereadores, havia 502.307 inscritos. Com isso, o Brasil já tem, no total, 540.394 candidatos concorrendo às eleições municipais deste ano. É o maior número de candidatos desde 2000, quando a votação no país foi 100% eletrônica pela primeira vez.

Até então, o recorde havia sido em 2016, com 496.887 candidatos em todo o país – 463.372 disputaram vagas de vereador, 16.950 de vice-prefeito e 16.565 de prefeito.

Os pedidos de candidatura agora passam a ser julgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que analisarão os documentos apresentados, como a aprovação das candidaturas em convenção e a elegibilidade dos concorrentes apontados.

Enquanto aguardam essa deliberação, os candidatos já podem começar a fazer campanha a partir deste domingo (27).

O primeiro turno, que estava inicialmente agendado para o primeiro final de semana de outubro, acontecerá em 15 de novembro. O segundo turno ocorrerá duas semanas depois, em 29 de novembro, nas cidades em que for necessário. As datas dos pleitos foram adiadas em razão da pandemia do novo coronavírus.

A CNN promoverá debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo e do Rio de Janeiro. No primeiro turno, os encontros ocorrerão, respectivamente, nos dias 9 e 10 de novembro, na semana que antecede a votação.

Eleições 2020 recebem mais de 540 mil candidatos e batem recorde

Juliana Elias e Murillo Ferrari, da CNN Brasil, em São Paulo

Urnas eletrônicas usadas nas eleições brasileiras

O Brasil terá mais de 19 mil candidatos concorrendo às prefeituras dos 5.570 municípios do país na eleições municipais de 2020, que acontecerão em novembro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Este sábado (26) foi o último dia para que partidos políticos e coligações informassem à Justiça Eleitoral suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador.

Até as 20h deste sábado, o TSE informava 19.028 candidaturas para prefeitos e 19.059 como vice-preifeitos. O número à vice-prefeitura é ligeiramente mais alto que o de registros para prefeitos por conta de alterações feitas. Eventuais substituições são registradas como uma nova candidatura e a desistência é homologada à parte pela Justiça Eleitoral.

Leia também:

Mais de 1/3 das urnas eletrônicas está sem conservação por causa da pandemia

Brasil tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de novembro

Nas candidaturas para vereadores, havia 502.307 inscritos. Com isso, o Brasil já tem, no total, 540.394 candidatos concorrendo às eleições municipais deste ano. É o maior número de candidatos desde 2000, quando a votação no país foi 100% eletrônica pela primeira vez.

Até então, o recorde havia sido em 2016, com 496.887 candidatos em todo o país – 463.372 disputaram vagas de vereador, 16.950 de vice-prefeito e 16.565 de prefeito.

Os pedidos de candidatura agora passam a ser julgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que analisarão os documentos apresentados, como a aprovação das candidaturas em convenção e a elegibilidade dos concorrentes apontados.

Enquanto aguardam essa deliberação, os candidatos já podem começar a fazer campanha a partir deste domingo (27).

O primeiro turno, que estava inicialmente agendado para o primeiro final de semana de outubro, acontecerá em 15 de novembro. O segundo turno ocorrerá duas semanas depois, em 29 de novembro, nas cidades em que for necessário. As datas dos pleitos foram adiadas em razão da pandemia do novo coronavírus.

A CNN promoverá debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo e do Rio de Janeiro. No primeiro turno, os encontros ocorrerão, respectivamente, nos dias 9 e 10 de novembro, na semana que antecede a votação.