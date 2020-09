“Sei como fazer, espero a oportunidade”, diz pré candidato sobre saúde pública

O jovem empresário e farmacêutico, Alexandre Thomazini, aceitou convite do partido AVANTE para concorrer a uma das vagas na Câmara municipal de Rio Branco.

Popular a frente de ações sociais e com vasta experiência em saúde pública, principalmente no SUS, Alexandre afirmou saber como desenvolver saúde de qualidade a população carente de Rio Branco.

“Tenho formação superior na área de saúde, conheço o Sistema Único de Saúde, sei como podemos melhorar, preciso somente de uma oportunidade para fazer a diferença” disse Thomazini.

Aceitei esse desafio, porque conheço o Projeto do AVANTE, e principalmente porque tenho identificação ideológica que o empresário Jarbas Soster pretende desenvolver a frente da prefeitura de Rio Branco.