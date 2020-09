Polícia Federal incinera quase meia tonelada de droga apreendida em barcos no AC

Os 415 kg de maconha apreendidos no rio Juruá, nas proximidades de Rodrigues Alves, no interior do Acre, foram incinerados na tarde desta quinta-feira (24) pela Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

A apreensão foi uma ação das polícias Federal, Civil e Militar, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Na ação, dois foram presos em flagrante e um conseguiu fugir.

Em nota, a PF destacou que a “a celeridade na incineração dos entorpecentes foi possível em razão do dinamismo do Judiciário e Ministério Público de Cruzeiro do Sul”.

As drogas foram incineradas na cerâmica Asa Branca, contando com a presença do Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul e policiais federais responsáveis pelo ato, bem como representante do Ministério Público.