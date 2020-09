Polícia Civil prende estelionatário que agia na região do Juruá

A Polícia Civil prendeu em flagrante delito um homem sob acusação de estelionato, na tarde de quinta-feira (24), no município de Mâncio Lima, região do Juruá.

As investigações da polícia apontaram que o acusado possui passagem pela polícia e responde a vários processos pela Justiça do estado de Rondônia pelo mesmo crime.

Uma vítima que foi lesada no município de Cruzeiro do Sul, reconheceu o homem. De acordo com a vítima o homem lhe aplicou um golpe causando prejuízo de 40 mil reais.

De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, José Obetanio, há mais pessoas vítimas do mesmo criminoso que vão ser identificadas.

“Estamos levantando toda ficha criminal desse indivíduo para identificar mais ações criminosas que ele tenha cometido. Ele aplicou vários golpes com mesmo ‘modus operandi’ e essas vítimas serão comunicadas à comparecer à Delegacia para depor, o que dará robustez ao processo que será encaminhado à Justiça “, esclareceu Obetanio.