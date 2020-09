Polícia apreende moto e simulacro usados em assalto na BR-364

A Polícia Militar, através do 6°BPM, na quarta-feira 23, durante patrulhamento ostensivo homens do Pelotão Ambiental na BR-364 próximo à comunidade Lagoinha depararam-se com um cidadão solicitando ajuda, pois um posto de gasolina na entrada do Ramal 02 tinha sido assaltado por dois autores em uma moto pop 100 de cor vermelha.

A guarnição foi ao local e encontrou a vítima muito abalada, mediante informações e imagens de vídeo foram reconhecidos os possíveis autores e com a ajuda do APC Cojoba identificaram os suspeitos.

Após mais 7 horas de buscas no ramal do Aníbal foi encontrado uma arma que se tratava de um simulacro e uma moto que coincidia com as informações, também foi localizada uma espingarda calibre 24 com numeração raspada e três cartuchos, porém os suspeitos ao perceberem a presença policial empreenderam fuga. Todos os objetos apreendidos foram entregue na Delegacia para as providências cabíveis.