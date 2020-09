PM apreende skunk, maconha e cocaína em ‘boca de fumo’ no bairro Vitória

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através da Companhias de Choque, prendeu dois indivíduos, na manhã desta sexta-feira, 25, por tráfico de entorpecentes, no bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com os militares, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima informar que um homem usava um terreno baldio como ponto de venda de entorpecente além de esconder drogas no local.

Os militares foram até o endereço denunciado, e na chegada, se depararam com um homem, que ao perceber a chegada da guarnição, soltou uma sacola e tentou se evadir, mas foi contido. Foi encontrado com ele 19 barras de skunk, 5 barras de maconha, 28 trouxinhas de cocaína, além da quantia de R$ 330,00 em espécie.

Em ato continuo, foi realizado um cerco no terreno, e nele foi localizado um segundo individuo, próximo ao fundo do quintal. Após buscas no local, foi encontrado 40 trouxinhas de skunk, 9 trouxinhas de cocaína, 3 papelotes de pasta base de cocaína, uma barra de maconha, além de uma balança de precisão.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

*ascom PMAC