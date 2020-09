Operação Policial prende foragido da justiça no município de Xapuri

Na tarde desta quinta-feira, dia 24, por volta das 15 horas, uma operação policial envolvendo as polícias Civil e Militar coordenada pelo Delegado titular de Xapuri, Bruno Coelho, prenderam um homem que estava foragido da justiça acreana há vários meses.

No dia 18 do corrente mês, o coordenador do setor de investigação da Delegacia do município de Xapuri, investigador Eurico Feitosa, tomou conhecimento através da Delegacia de Captura da cidade de Rio Branco, que o foragido se encontrava escondido em Xapuri.

De acordo com a informação da especializada, com autorização do Delegado Bruno Coelho, o investigador Eurico Feitosa, compartilhou a informação com a Polícia Militar, a qual recebeu informação anônima, via 190, dando conta do paradeiro do foragido.

Nesse passo, os policiais militares comunicaram a Polícia Civil que, em operação conjunta, rapidamente realizaram diligências a fim de averiguar a veracidade da denúncia, a qual se confirmou e o foragido foi preso.

O foragido recebeu voz de prisão na residência onde foi localizado com pouca resistência, para em seguida ser conduzido à delegacia onde foi comunicado da sua prisão e deverá ser transferido para a Capital, onde ficará a disposição da Justiça do Acre.