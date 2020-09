Homem é baleado na cabeça ao pedir para beber água na casa de primo no interior do Acre

Um homem identificado como Airton Gadelha foi baleado pelo próprio primo na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, no interior do Acre. O acusado de efetuar o crime é menor de idade e foi apreendido pela Polícia Militar.

À PM, Airton disse que chegou na casa do primo e pediu para beber água. Ao entrar no local, o acusado efetuou um tiro na cabeça de Airton. O autor do disparo fugiu, mas PM conseguiu apreender o rapaz. A arma utilizada no crime não foi localizada.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital João Câncio Fernandes. O ferimento não foi grave e Airton, em pouco tempo, foi liberado do hospital.

Essa é a segunda tentativa de homicídio registrada em Sena Madureira nesta sexta. Horas antes, dois adolescentes de 17 anos foram feridos a tiros no bairro Vitória. A PM informou que os autores do crime foram dois homens que estavam em um moto. Um deles foi preso.