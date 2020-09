Em Rio Branco, Polícia Militar prende dupla com arma de fogo e moto roubada

Durante o serviço da tarde desta quinta-feira, 24 de setembro, uma guarnição do 1º Batalhão prendeu uma dupla com uma arma de fogo e uma motocicleta roubada. O fato ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque.

A guarnição foi informada via CIOSP, que uma dupla estaria transitando pela região do Bosque em uma motocicleta roubada. Os militares intensificaram as rondas na região, conseguindo abordar os dois homens. Na busca foi localizado um revólver calibre 38, com 06 munições.

Após consulta veicular, constatou-se ainda que a motocicleta, CG Titan 160, havia sido roubada em 16 de setembro. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).