Brasil passa de 140 mil mortos por coronavírus, aponta consórcio de veículos de imprensa

O Brasil tem 140.040 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta sexta-feira (25), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de quinta-feira (24), 5 estados atualizaram seus dados: GO, MG, MS, PE e RR.

Veja os números consolidados:

140.040 mortes confirmadas4.667.384 casos confirmados

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 139.931 mortes e 4.660.368 casos.

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

“A missão do jornalismo é informar. Em que pese a disputa natural entre veículos, o momento de pandemia exige um esforço para que os brasileiros tenham o número mais correto de infectados e óbitos”, afirma Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo da Globo (TV Globo, GloboNews e G1). “Face à postura do Ministério da Saúde, a união dos veículos de imprensa tem esse objetivo: dar aos brasileiros um número fiel.”