Sobrinho de Pablo Escobar encontra mais de R$ 100 milhões em parede de apartamento

As artimanhas do eterno chefe do tráfico Pablo Escobar para esconder o grande volume de dinheiro arrecadado ganhou mais um capítulo. O sobrinho do traficante, Nicolás Escobar revelou que encontrou um desses esconderijos do tio, conforme apuração da BBC.

Nicolás mora em um apartamento que pertenceu ao tio e em uma das paredes do imóvel, ele encontrou uma abertura secreta e uma quantidade de dinheiro guardada em um saco.

Ao contar a quantia encontrada, o sobrinho do chefe de um dos carteis do tráfico constatou que US$ 18 milhões, aproximadamente R$ 100 milhões, estavam escondidos no apartamento em que ele reside há cinco anos.

“Toda vez que eu me sentava na sala de jantar e olhava na direção da garagem, eu via uma aparição entrando lá e depois sumindo. O cheiro dentro do esconderijo era horrível. Cem vezes pior do que um corpo em decomposição”, contou ele à TV local.

O sobrinho também achou no compartimento secreto uma máquina de escrever, telefones por satélite, uma caneta folheada em outo, uma câmera fotográfica e um filme com fotos.