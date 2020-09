Sena Madureira completa 116 anos nesta sexta (25) com celebração discreta devido à pandemia

Fundada em 25 de setembro de 1904, Sena Madureira completará 116 anos nesta sexta-feira, dia 25. No entanto, a comemoração deverá ser bem discreta, seguindo os protocolos do “novo normal” imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Não haverá, por exemplo, o desfile cívico em respeito às medidas de distanciamento para evitar a pandemia da Covid-19.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o nome do município presta homenagem ao coronel do Exército Brasileiro, Antônio Sena Madureira, militar que participou da Guerra do Paraguai.

A cidade fica a cerca de 145 quilômetros pela BR-364, sendo hoje o polo mais importante da região do Alto Purus, e um dos principais municípios do Acre.

As atividades econômicas do município estão baseadas na agricultura e pecuária, mas a extração de madeira, castanha e borracha também continuam a ser importantes na região.