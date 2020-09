Sargento da PM que matou amante grávida é condenado a mais de 27 anos de prisão no Acre

O conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Juri condenou o sargento da reserva da Polícia Militar do Acre, José Eronilson Brandão, a 27 anos e 7 meses de prisão pela morte da amante Guiomar Rodrigues, de 34 anos.

A decisão saiu após 12 horas de sessão que ocorreu nesta quarta-feira (23). O sargento foi julgado pelos crimes de homicídio com agravante de feminicídio e por fraude processual.

As investigações apontaram que Guiomar foi morta por asfixia. Eronilson teria matado a amante porque desconfiou que ela estava grávida. Na época, exames comprovaram que a vítima realmente estava grávida de 4 meses.

Após a matar a mulher, o acusado colocou um lençol sobre o corpo de Guiomar com a sigla “CV”, na tentativa culpar a facção Comando Vermelho pelo crime e confundir a investigação da polícia.

A juíza Luana Campos decidiu que Eronilson não poderá recorrer da sentença em liberdade.