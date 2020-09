PRF apreende quase 100 mil cigarros contrabandeados, 38 pneus irregulares e um caminhão no Acre

Na madrugada desta quinta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou apreensão de milhares de pacotes de cigarros contrabandeados e dezenas de pneus ilegais. A ação ocorreu no município de Senador Guiomard, interior do estado do Acre. Um homem foi preso.

Nos primeiros minutos do dia, os PRFs abordaram um motorista de um caminhão boiadeiro, no Km 91 da BR-317. Foram localizados 4.725 pacotes, contendo cerca de 945 mil cigarros de origem estrangeira, e 38 pneus. Uma equipe da Polícia Militar do Acre (PMAC) apoiou na ocorrência.

Diante das evidências, o caminhoneiro recebeu voz de prisão e foi conduzido, com o veículo e toda a mercadoria apreendida, à Sede da Polícia Federal, na capital acreana, para os procedimentos pertinentes.