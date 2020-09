Polícia Civil prende uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) a Operação Abunã e conseguiu prender uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no estado.

De acordo com a Polícia Civil, a liderança do CV possuía mandado de prisão decorrente de uma ação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre.

A Operação Abunã cumpriu 23 mandados judiciais, sendo 11 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão nos municípios de Plácido de Castro e Rio Branco e, ainda, em Vila Campinas. Além dos 12 mandados de prisão, duas pessoas foram presas em flagrante, sendo uma por tráfico de drogas e outra por posse de arma de fogo, totalizando 14 prisões.

A investigação que durou cerca de três meses e foi coordenada pelo delegado Odilon Vinhadelli Neto, com participação do delegado Danilo Cesar Regis, titular de Plácido de Castro, e do atual delegado titular da Draco, Pedro Buzolin, apontou indícios de que o Comando Vermelho estaria atuando nesses municípios, o que levou a polícia a realizar a intervenção e apreender drogas, prendendo os acusados.

Dos 12 mandados de prisão, 9 deles foram cumpridos dentro do complexo penitenciário de Rio Branco. Além desses, foram cumpridos 2 mandados de prisão em Plácido de Castro, 6 buscas e apreensão e 2 mandados de busca e apreensão em Vila Campinas. As demais ordens foram cumpridas em Rio Branco.