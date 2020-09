Policia Civil prende acusado de estuprar enteada de 8 anos em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Capturas da Polícia Civil (NECAPC), prendeu na manhã desta quinta-feira, 24, E. L. S. acusado de estupro de vulnerável. A vítima, uma criança de apenas 8 anos de idade, era enteada do acusado. A prisão se deu por força de mandado judicial em desfavor do mesmo.

A equipe de investigação, após dois meses de trabalho intenso, conseguiu lograr êxito na prisão do acusado em um endereço localizado no bairro Bosque, em Rio Branco. Ele foi encaminhado para a Delegacia onde será ouvido pelo delegado e em seguida será colocado à disposição da Justiça.