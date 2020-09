Operação conjunta em Cruzeiro do Sul faz apreensão de meia tonelada de maconha

Uma ação integrada que envolveu polícias Civil, Federal, Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar e o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), resultou na apreensão de mais de meia toneladas de maconha, na manhã desta quinta-feira (24), no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações do Comandante da PM de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, logo mais haverá uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes da operação e apresentar o resultado completo da operação que foi bem-sucedida no Juruá.