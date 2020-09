Brasil confirma mais 831 mortes e 32.817 casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil tinha pelo menos 139.808 mortes por covid-19 até as 18h30 desta 5ª feira (24.set.2020). São 831 vítimas a mais que no dia anterior. Os dados são do Ministério da Saúde.

A pasta também identificou 4.657.702 casos da covid-19, acréscimo de 32.817 em 24 horas.

O número de brasileiros mortos também é alto quando feita a comparação proporcional. São 660 vítimas a cada milhão de habitantes, de acordo com a última estimativa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se da 5ª maior taxa de mortalidade do mundo.