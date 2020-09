Acre é o estado com maior proporção de pessoas afastadas do trabalho por causa da pandemia em agosto

Apesar de ter registrado uma queda, o Acre foi o estado com a maior proporção de pessoas ocupadas afastadas do trabalho por causa do distanciamento social no mês de agosto, com percentual de 12% e ficando a frente dos outros 25 estados e do Distrito Federal.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (23).

O levantamento aponta que o estado tem 225 mil pessoas ocupadas. Deste total, no mês de agosto, 32 mil pessoas estavam afastadas devido à pandemia de Covid-19. Em julho, esse número foi 38 mil, o que revela uma pequena queda.

Porém, o estado teve a maior proporção do país e ficou em primeiro lugar no ranking dos estados. O Acre é seguido por Amapá (11%) e Roraima (10%). Em último lugar está Mato Grosso do Sul (2,5%).

O estado chegou a ter 61 mil pessoas afastadas no mês de maio. Mas, o número foi caindo ao longo dos meses, conforme os dados do estado. Em junho eram 55 mil pessoas afastadas.

Trabalho remoto

Os dados apontam ainda que em agosto, 14 mil pessoas no estado estavam em home office, o que que corresponde a 7% da população ocupada do Acre.

O número de pessoas trabalhando remotamente vem reduzindo gradativamente ao longo de toda a pesquisa: 17 mil pessoas em maio; 15 mil em junho; 13 mil em julho e 14 mil em agosto.

O Acre atingiu 27.397 infectados pelo coronavírus, nessa quarta-feira (23), segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesacre). O número de óbitos pela doença era 652 em todo o estado.