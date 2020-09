Polícia Militar prende três por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta terça-feira, 22, três pessoas no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, suspeitas de tráfico de drogas.

Duas estariam comercializando os entorpecentes e a terceira foi flagada produzindo a droga comercializada.

Após as buscas da PM na residência, os três envolvidos na situação assumiram participação no crime, então, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia, justamente com o material apreendido.

A polícia também apreendeu parte do sistema de monitoramento, que o grupo utilizava para favorecimento da venda de drogas.