O Brasil registrou 906 novas mortes por covid-19 em relação a ontem, somando 139.065 óbitos pela doença.

As informações são do consórcio de veículos do qual o UOL faz parte. A quantidade de diagnósticos pelo novo coronavírus chegou a 4.627.780, com 32.445 casos confirmados nas últimas 24 horas.