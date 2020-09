Membros do CV fazem queima de fogos no Acre em homenagem a Elias Maluco

Membros da facção Comando Vermelho no Acre realizaram uma grande queima de fogos para homenagear o traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, que foi encontrado morto em um presídio federal no Paraná na terça-feira (22).

O ato dos membros do CV ocorreu por volta das 19h desta quarta-feira (23), simultaneamente em alguns bairros de Rio Branco e municípios pelo interior do estado. A convocação dos faccionados se deu pelas redes sociais, em uma nota escrita pela própria facção.

Em Rio Branco, a queima de fogos durou aproximadamente de 10 minutos em bairros onde o CV atua. Nos municípios do interior, foi o mesmo tempo.

A Polícia Civil do Acre disse que não há comprovação de que a queima de fogos esteja associada a uma homenagem ao traficante, mas informou que vai investigar o caso.

Traficante perigoso

Elias Maluco foi encontrado morto em uma cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, na região oeste do Paraná, onde cumpria pena de 13 anos. Consta no atestado de óbito que ele morreu em decorrência de asfixia mecânica, enforcamento e compressão do pescoço.

Apontado como líder do Comando Vermelho, Elias comandava o tráfico de drogas em trinta favelas das imediações do Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, sendo acusado pela morte de mais de sessenta pessoas.

Elias foi preso em 2002, acusado de envolvimento na morte do jornalista Tim Lopes, da TV Globo. Ele também foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico no mesmo ano.

Em 2005, o traficante foi sentenciado pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver no caso Tim Lopes. Em 2013, ele recebeu uma nova condenação por lavagem de dinheiro.