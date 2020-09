Mais de 100 quilos de droga apreendidos em operações são incinerados em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, incinerou, na manhã desta quarta-feira (23), 108 quilos de droga em uma olaria da cidade. O entorpecente foi apreendido desde o início do ano em operações da polícia.

A incineração foi autorizada pelo Poder Judiciário e contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público do Acre (MP-AC).

“A incineração é uma prestação de contas à sociedade e demonstra significativos resultados obtidos em razão da atuação das forças policiais”, destacou o delegado Pedro Vinícius, da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco).