Homem é achado morto no interior do Acre após fugir de tentativa de homicídio

Um homem foi achado morto na Vila do Muju, zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre, no último final de semana. A suspeita é que ele tenha morrido afogado após fugir de uma tentativa de homicídio.

A polícia tinha recebido a informação que teriam ocorrido dois homicídios e foi até a comunidade. Ao chegar no local, foi constatada a tentativa de homicídio, no qual homens armados teriam efetuado vários disparos. Mas, as duas pessoas que eram alvo escaparam ao fugir e um deles foi localizado em casa e o outro teria entrado em uma área de mata.

Já no final de semana, a polícia foi acionada novamente porque um corpo tinha sido achado e a vítima seria o homem que fugiu para a mata. Porém, a apuração inicial é de que ele morreu por afogamento.

O corpo estava em estado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no final de semana, para realização dos exames cabíveis.

O G1 não conseguiu a identificação da vítima com o IML, nem com a Polícia Militar. O delegado Pedro Vinicius, de Cruzeiro do Sul, informou que o caso deve ser investigado e que a família fez o registro de ocorrência no início desta semana e aguarda receber os relatórios vindos da cidade de origem do caso para iniciar as investigações.