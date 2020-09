Criminosos invadem loja, rendem funcionários e roubam R$ 4 mil no interior do Acre

Dois criminosos armados invadiram e realizaram um assalto em uma loja de equipamentos eletrônicos, na tarde desta terça-feira (22), na região central de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a dupla chegou de motocicleta e, em posse de armas de fogo, renderam os funcionários e conseguiram subtrair cerca de 4 mil reais do caixa.

Um dos bandidos estava com uma bolsa e recolheu ainda diversos celulares que estavam nas vitrines de exposições. Após a ação, os bandidos voltaram correndo para a moto e fugiram.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada que esteve no local e colheu as informações e as características dos bandidos, mas não conseguiram prender os criminosos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.