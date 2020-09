Com aulas suspensas até 2021, cidades do Acre devem receber mais de R$ 4 milhões para retorno presencial

As 22 cidades do Acre devem receber do Ministério da Saúde mais de R$ 4 milhões para compra de insumos para o retorno das aulas presenciais. No estado, esse retorno presencial deve ocorrer apenas em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

Em todo país, a Saúde vai disponibilizar mais de R$ 454 milhões para ajudar as escolas a garantirem segurança aos alunos na volta às aulas presenciais. Além da ajuda financeira, os gestores, profissionais de saúde e profissionais de educação vão receber orientações sobre a reabertura das escolas.

Em agosto, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE) decidiu adiar para o ano que vem a volta das aulas presencias após reunião com o Fórum Estadual de Educação, que ocorreu com gestores das escolas e outras instituições.

As aulas presenciais nas redes pública e privada estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

Inicialmente, a SEE planejava retomar com as aulas presenciais em setembro e estender o calendário até fevereiro de 2021. Para isso, a gestãodivulgou enquetes para ouvir os professores, alunos, pais e responsáveis sobre o possível retorno.

Porém, a SEE disse que as equipes acreditavam que em setembro a pandemia estaria perdendo força no Acre, mas a doença continua em crescimento, inviabilizando o retorno presencial para as salas de aula.

Nesta segunda-feira (21), a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que que o estado atingiu mais de 27 mil infectados pelo novo coronavírus. Nenhuma morte foi confirmada pela Covid-19 e o número de vítimas fatais segue 649.

Na sexta (18), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve, pela terceira vez consecutiva, o Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela. O Acre está na faixa amarela desde o dia 5 de agosto, quando passou da fase de alerta, na cor laranja, para a atual. Na avaliação, o comitê destacou a importância do cumprimento das medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Recurso

Segundo o Ministério da Saúde, o dinheiro deve ser usado na compra de álcool em gel, máscaras, medidor de temperatura, instalação de pias e de suportes para álcool na entrada das escolas, produtos de limpeza e outros.

“Semana passada saiu um parecer do Conselho Estadual suspendendo as aulas por tempo indeterminado, então, esse recurso que está vindo é para pensar nesse retorno. Vamos disponibilizar álcool para todos os alunos, inclusive, a secretaria está fazendo uma grande licitação para ter álcool suficiente e material de limpeza”, explicou o chefe do Departamento de Descentralização de Recursos da SEE, José Rômulo Sombra.