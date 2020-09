Colisão entre bicicletas deixa homem em estado grave no Centro de Rio Branco

O ciclista José Flávio Leite dos Reis ficou ferido após colidir com outra bicicleta, na noite desta quarta-feira (23), no cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Epaminondas Jácome, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o homem descia a avenida Getúlio Vargas, quando outro ciclista que trafegava na Epaminondas Jácome entrou na frente de José.

As duas bicicletas se chocaram e José acabou batendo cabeça violentamente contra o solo e ficou desacordado. Já o outro ciclista teve apenas com escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado para atender a vítima, que foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) isolou a área e a bicicleta de José foi removida do local.