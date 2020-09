Vagner Sales pagou R$ 30 mil para ser liberado após ser preso com arma e animais silvestres

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado estadual Vagner Sales teve de desembolsar R$ 30 mil de fiança para ser liberado após ser preso em flagrante pela Polícia Federal portando uma arma de fogo e 6 animais silvestres (jabutis) em casa. A prisão ocorreu no último dia 11 de setembro durante cumprimento de mandados judiciais da Operação Acúleo, na ‘capital’ do Juruá.

A espingarda, segundo a polícia, não tinha registro. A fiança foi arbitrada pelo juiz plantonista da Comarca de Cruzeiro do Sul, Marlon Martins Machado, no último dia 12. Procurado pela reportagem, Vagner Sales não comentou ao Ac24horas sobre o assunto.

Operação Acúleo

A Operação Acúleo, desencadeada pela Polícia Federal em Rio Branco e Cruzeiro do Sul no último dia 11, investiga possíveis crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, peculato, crime de responsabilidade e organização criminosa praticados, em tese, pelo suposto grupo criminoso.

Além da casa de Vagner Sales, a Polícia Federal esteve na casa de seu filho, Fagner Sales, além de outras pessoas, como o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Junior, além de servidores públicos e empresários.

A operação cumpriu 33 mandados judiciais, sendo 18 de busca e apreensão e 13 medidas cautelares substitutiva à prisão e dois de afastamento cautelar de cargo público de pregoeiro e ex-prefeitos.