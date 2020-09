Previsão é de dia nublado com chuva a qualquer hora nesta terça-feira (22)       

Áreas de instabilidade tropical se espalham pelo Acre nesta terça-feira (22) organizadas pelo fluxo divergente do vento em altos níveis da atmosfera. A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no oeste do Estado.

Em Rio Branco e demais regiões acreanas o dia começa com sol entre nuvens e céu parcialmente nublado, mas no decorrer do dia o tempo abre aos poucos, com céu passando a claro.

Ainda assim, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva com trovoadas no período da tarde.