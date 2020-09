Polícia prende motorista de aplicativo que foi flagrado com 46 kg de drogas no Acre

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, através da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu mandado de prisão em desfavor de um motorista de aplicativo.

De acordo com a polícia, o homem havia preso em flagrante enquanto transportava cerca de 46 kg de drogas, em seu veículo, no bairro Nossa Senhora das Graças, e respondia pelo crime em liberdade.

A investigação da Polícia Civil confirmou a participação do acusado tanto no crime de tráfico de drogas como envolvimento com o crime organizado. O mandado de prisão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.