“Pai me dá um Real” foge do Pronto Socorro e é flagrado com acesso de soro fixado ao corpo

O jornalista Willamis França fez um flagrante na manhã desta terça-feira (22). O morador de rua conhecido como “Pai me dá um Real” tinha acabado de fugir do Pronto Socorro de Rio Branco. As imagens foram feitas próxima à unidade hospitalar. Aparentando ter sofrido perfuração de objeto cortante nas costas, o morador explica que fugiu sim do hospital. Ele ainda está com uma ‘bolsa’ de soro e com acesso ao corpo.

Willamis França o aconselhou a procurar o Hospital e fazer a retirada do acesso. O rapaz ainda estava de fralda, o que demonstra que o quadro clínico dele é grave e necessita de internação, apesar do aparente bem-estar.