Ônibus que fazia trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco pega fogo na estrada

Empresa ainda não passou detalhes do que aconteceu, mas informou que tomou todas as providências. Não há informações de feridos.

Um ônibus da empresa Petroacre, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco nesta terça-feira (22) pegou fogo na BR-364, próximo à cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. O G1 entrou em contato com a empresa, que confirmou o incidente, mas não passou mais detalhes.

Imagens mostram que o ônibus foi completamente consumido pelas chamas. A empresa apenas confirmou o incêndio e garantiu que tomou todas as providências para que os passageiros chegassem na capital. Não há informações de feridos.

A empresa disse que não sabe mais detalhes e aguarda a chegada da equipe para os esclarecimentos.