Mulher recusa sexo e acaba agredida por dois homens no interior do Acre

Na segunda-feira (21), uma mulher foi à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cruzeiro do Sul para denunciar que foi agredida após recusar a ter relações sexuais com dois homens.

A mulher contou à polícia que estava em um bar com os homens na madrugada de domingo (20), quando o trio decidiu ir a um motel. A vítima conta que, ao chegar no motel, se recusou a fazer sexo com a dupla e, assim, uma discussão iniciou.

Ao tentar sair do local, a mulher foi agredida com socos e pontapés, e chegou a desmaiar. Os agressores abandonaram ela e fugiram. A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade.

A Polícia Civil informou que já identificou os dois homens e que eles serão ouvidos nesta quarta-feira (23) com a presença de advogados.