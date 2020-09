Jovem é ferido com tiro no tórax na frente da própria casa na Baixada da Sobral

O jovem Edivilson Mendes dos Santos, 20 anos, foi ferido com um tiro no tórax, na tarde desta terça-feira (22), na rua Tião Natureza, no bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Edivilson estava na frente da própria residência, quando dois homens passaram em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, atirou contra a vítima. Para se proteger dos tiros, Edivilson conseguiu correr para dentro da própria residência. Os autores do crime fugiram do local.

Familiares do rapaz acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar ainda tentou encontrar os criminosos, mas tiveram exito. A motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).