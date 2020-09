Jovem de 19 anos é preso com simulacro no bairro Abrahão Alab

O jovem Gabriel da Silva Assunção, 19 anos, foi preso com um simulacro (arma de brinquedo), na noite desta terça-feira (22), na rua Ladislau Ferreira, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Policiais militares do Tático do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita caminhando em via pública. Ao perceber a presença dos militares, o jovem empreendeu fuga, mas acabou sendo interceptado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, na cinturam do jovem, um simulacro. Questionado sobre o que iria fazer com o objeto, o rapaz disse aos militares que estava se preparando para roubar celular.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada os procedimentos cabíveis.