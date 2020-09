Corpo de Bombeiros resgata vítimas de acidente de trânsito na área rural de Feijó

Na manhã desta segunda-feira (21), homens do Corpo de Bombeiros do município de Feijó foram acionados para atender vítimas de acidente de trânsito no Ramal da Divisa.

As vítimas teriam colidido a motocicleta contra um carro. Chegando ao local, a guarnição realizou de imediato a triagem dos envolvidos no acidente e constatou que o condutor da moto ficou gravemente ferido.

Entre os feridos, estava um casal, que não teve a identidade revelada, e uma criança de aproximadamente 10 anos.

Todos foram encaminhados ao Hospital Geral de Feijó, sobre os cuidados do médico plantonista.