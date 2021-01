Com 455 novos óbitos em 24 h, Brasil atinge 137.350 mortes por covid-19

O Brasil registrou 455 novos óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 137.350 mortes pela doença. As informações são do consórcio de veículos do qual o UOL faz parte.

O levantamento aponta 15.821 novos infectados em relação a ontem; ao todo, o país soma 4.560.083 diagnósticos desde fevereiro, quando o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado em solo brasileiro.

A média móvel de mortes, calculada com base nos números de mortos dos últimos sete dias, é de 748, o que representa estabilidade em relação aos últimos 14 dias.