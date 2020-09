Brasil registra mais 836 mortes por covid-19 e total ultrapassa 138 mil

O Brasil tinha pelo menos 138.108 mortes por covid-19 até as 17h30 desta 3ª feira (22.set.2020). São 836 vítimas a mais que no dia anterior. Os dados são do Ministério da Saúde.

A pasta também identificou 4.591.604 casos da covid-19, acréscimo de 33.536 em 24 horas.

O Brasil é o 2º país do mundo com mais mortes por covid-19. Só os Estados Unidos têm mais vítimas. O país ultrapassou as 200 mil mortes nesta 3ª feira.

O número de mortes no Brasil também é elevado em relação ao tamanho da população. São 652 vítimas a cada milhão de habitantes, de acordo com o último Censo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).