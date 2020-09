O Rio Juruá em Cruzeiro do Sul apresentou sinais de elevação na última medição realizada pelo Corpo de Bombeiros. O manancial passou de 3,88 metros para 3,91 metros, um aumento de 3 centímetros.

A elevação se deu devido as intensas chuvas que têm ocorrido na região do Vale do Juruá. Com o mantimento delas (chuvas), a expectativa é que o rio siga com sinais de elevação nos próximos meses.

Com informações de Beatriz Santos.