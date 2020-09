Usuária de drogas é presa após deixar filho recém-nascido deitado em rua no interior do Acre

Bebê de 28 dias foi achado no chão enrolado em alguns panos. Polícia diz que mulher estava morando em uma casa abandonada com o filho; ela é suspeita de maus-tratos contra a criança.

Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante, nessa sexta-feira (18), por maus-tratos contra o filho recém-nascido de apenas 28 dias. Após uma denúncia, a Polícia Militar encontrou a mulher deitada no chão com o bebê na frente de uma casa abandonada no bairro Copacabana, próximo ao presídio feminino de Tarauacá, no interior do Acre.

A informação é de que a jovem é usuária de drogas e estava vivendo em uma casa abandonada com o filho recém-nascido. Quando a polícia chegou no local, o bebê estava no chão enrolado em alguns pedaços de pano. Ao lado da mulher, tinha uma garrafa de bebida alcóolica.

Assim que percebeu a presença da polícia, a mãe ainda ficou agressiva e correu com o bebê para uma mata que fica nos fundos da casa. Em seguida, o pai da criança, que também seria usuário de drogas, chegou e conseguiu tirar o filho dela.

Uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o caso. Segundo a PM-AC, a mulher foi levada para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e a criança ficou com o pai. O homem mora na casa dos pais e, por isso, teria ficado com o bebê.