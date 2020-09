Rio Branco estreia com vitória na série D marcando gol nos minutos finais

Com um gol marcado aos 51 minutos do 2º tempo, o Rio Branco Futebol Clube (RBFC) venceu por 2 a 1 a equipe do Independente do Pará. A partida foi realizada na tarde deste sábado (19) no Estádio Arena Acreana.

Com o resultado, a equipe estrelada soma os três primeiros pontos na competição nacional.

RBFC foi melhor em campo no primeiro tempo. Porém, o gol só saiu aos 36 minutos. O zagueiro Nathan marcou contra, após defesa do goleiro Renan.

Aos 49 minutos, o goleiro Renan fez pênalti no meia Guilherme Campana. O atacante Marcos Bahia foi para a cobrança, mas o goleiro do Independente fez a defesa.

Na etapa final, o time do Pará foi melhor em campo. A equipe estrelada caiu de produção e o Independente foi pra cima.

De pênalti, Raigol deixou tudo igual aos 28 minutos, 1 a 1.

O time do Pará já comemorava o empate quando o atacante Lineker marcou o gol da vitória aos 51 minutos de jogo. Placar final: Rio Branco 2 a 1.