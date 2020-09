Polícia estoura boca de fumo no Marrosa e apreende muita maconha e material ilícito    

Militares da Companhia de Operações Especiais (COE/BOPE) desarticularam, na noite desta quinta-feira, 17 de setembro, uma boca de fumo no Morro do Marrosa, no bairro Preventório. No local, foram aprendidas barras de maconha e produtos para embalo de droga.

Durante operação na região, a equipe realizava patrulhamento quando alguns cidadãos, ao avistarem a viatura policial, saíram correndo deixando cair uma sacola.

Ao conferir o conteúdo, a PM localizou 40 barras de maconha e produtos para embalo de drogas. Nas imediações o cão farejador Dante encontrou uma barra maior enterrada em um quintal. O produto entorpecente foi entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla).