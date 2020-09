O valor do contrato milionário que fez Neymar trocar a Nike pela Puma

Quem obteve acesso ao contrato de Neymarmomentos antes da assinatura do contrato com a Puma garante: é o maior acordo de patrocínio esportivo individual da história do futebol. Entre diversos itens que compõem o contrato, a remuneração do craque chega a 25 milhões de euros anuais (158,5 milhões de reais), segundo duas fontes que falaram em condição de anonimato ao Radar Econômico.

O acordo é mais que o dobro em relação ao que recebia da Nike desde 2011. Para fechar com a marca alemã, Neymar teve de quebrar um contrato com a Nike que era válido por mais dois anos ainda.

Para comparar, o acordo supera os contratos de Cristiano Ronaldo com a Nike (16,2 milhões de euros anuais) e de Lionel Messi com a Adidas (20 milhões de euros anuais). Os valores dos contratos do português e do argentino foram divulgados em momentos diferentes pela revista Forbes.