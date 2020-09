O deputado Otoni de Paula (PSC), da bancada evangélica, reagiu ao projeto apresentadopelo senador Irajá (PSD) para liberar os cassinos no Brasil.

“Apesar de sempre caminhar como um aliado do presidente Bolsonaro, não posso negociar meus valores por eventuais interesses do governo.”

A proposta vinha sendo costurada nos bastidores há meses, com o aval do governo Bolsonaro, representado no debate pelo senador Flávio e pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.