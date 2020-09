Jovem preso por tráfico na Gameleira diz que vendia drogas porque não tem emprego

Antônio Clevison, 19 anos, foi preso por tráfico de drogas, na noite deste sábado (19), na Gameleira, no Bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima de que havia uma pessoa vendendo entorpecentes na Gameleira.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até o local e flagraram o jovem sentado no banco vendendo drogas. Na revista pessoal, os policiais encontraram 12 trouxinhas e 27 reais em espécie no bolso do rapaz.

Aos PMs, o jovem disse que estava vendendo drogas por não ter emprego. Durante sua prisão, ele disse que iria embora do Acre assim que fosse solto, para ‘correr atrás de uma vida melhor’. Ainda segundo a PM, o rapaz também já foi preso por roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.