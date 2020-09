Homem é atingido por golpes de terçado após discussão no município de Marechal Taumaturgo

A Polícia Militar registou na noite de quinta-feira (17) uma tentativa de homicídio no município de Marechal Taumaturgo. Um desentendimento entre dois homens que estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas resultou em uma briga, onde um deles tentou contra a vida do outro com arma branca, a vítima foi atingida por possivelmente golpes de terçado. O suspeito por ter cometido o crime, fugiu do local deixando a vítima bastante ferida.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital daquela localidade, sendo atendido pela equipe médica de plantão, partes como o rosto, cabeça e braço do homem estavam cortados.

A Polícia Militar através do Tenente Robson Belo, informou que o suspeito por cometer a tentativa é conhecido pelo nome de Queleu, mas a vítima que foi interrogada não falou sobre a motivação que levou o suspeito a cometer tal atitude. “A PM fez as buscas naquela localidade encontrando o indivíduo Queleu na manhã desta sexta e efetuando assim a prisão em flagrante”, disse o Tenente que é assessor de comunicação da Polícia Militar do 6° Batalhão.