Com 232 casos de Covid-19 em detentos, visitas nos presídios do Acre continuam de forma alternada

Com o registro de 232 casos de Covid-19 registrados em detentos no Acre, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) mantém as visitas no sistema penitenciário de forma alternada, a cada 15 dias, nos presídios do estado.

As visitas ocorrem de acordo com os pavilhões aos sábados e domingos. As visitas íntimas, que ocorriam no meio da semana, ainda não estão permitidas, segundo informou o Iapen.

Após mais de quatro meses, Iapen retoma visitas em presídios de forma gradual no Acre

Dos casos confirmados de Covid-19 entre os presos, 196 já foram considerados curados e três óbitos foram registrados.

Estas medidas foram algumas adotadas durante o período de pandemia de Covid-19 para evitar aglomerações e tumultos na entrega das cartas e alimentos para os presos, desde quando foram registrados os primeiros casos da doença em março deste ano.

As visitas nos presídios chegaram a ficar suspensas no estado por um período de mais de quatro meses e só foram retomadas de forma restrita na segunda quinzena de agosto.

Para visitar os familiares, todos os visitantes devem se submeter as barreiras sanitárias instaladas nas unidades prisionais, entre elas a de verificação da temperatura corporal.

Entrega de alimentos e cartas

Além disso, o Iapen informou que a entrega de alimentos, que ocorria no Núcleo de Apoio à Família (NAF), também continua sendo feita no Polo Moveleiro, no Distrito Industrial, por ser um local aberto para evitar a aglomerações de pessoas.

A entrega também segue um cronograma mensal. Para os presos que estão entrando no sistema, que fazem triagem, a entrega pode ser feitas todas as quartas-feiras, no NAF, por ser um número menor.

Casos de Covid-19 entre servidores

Até o dia de 17 de setembro, o Iapen registrou 383 casos confirmados da doença entre servidores do sistema. Sendo que deste total, 355 foram em policiais penais e outros 28 casos em servidores do administrativo. Desse total, 379 servidores já foram considerados curados da doença. Ou seja, apenas quatro estão em tratamento.

O Iapen tem apenas um caso em análise. Ao todo foram 693 casos suspeitos de doença dentro do sistema.

Acre continua na faixa amarela

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve, pela terceira vez consecutiva, o Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela. Os representantes afirmaram, nesta sexta (18), que houve melhora em alguns indicadores, mas sem a mudança ideal para avançar para a faixa de cuidado, na cor verde.

O Acre está na faixa amarela desde o dia 5 de agosto, quando passou da fase de alerta, na cor laranja, para a atual. Na sexta avaliação do pacto, feita entre os dias 30 de agosto a 12 de setembro, o comitê destacou a importância do cumprimento das medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus.

O último boletim da Sesacre, divulgado nesta sexta, confirmou mais 226 novos casos e o número de infectados subiu de 26.716 para 26.942. Foi confirmada também mais uma morte nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais da Covid-19 no estado chegou a 647.