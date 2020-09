Acre registra 119 novos casos de Covid-19 neste sábado (19)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 119 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste sábado, 19. Assim, o número de infectados subiu de 26.942 para 27.061, nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 69.035 notificações de contaminação pelo novo coronavírus, sendo que 41.908 casos foram descartados. Ainda, 66 testes de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 24.298 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 83 seguem hospitalizadas.

Mais 1 óbito foi registrado neste sábado, sendo um homem de 83 anos: M.T.C., morador de Feijó que deu entrada no dia 4 de setembro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta sexta-feira, 18.

