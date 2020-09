São Paulo ‘ganha’ dois gols, mas fica no empate com o River no Morumbi

Tudo igual no Morumbi! Mesmo ‘ganhando’ dois gols marcados contra, o São Paulo ficou apenas no empate com o River Plate no Morumbi, na noite desta quinta-feira (17), por 2 a 2, e se complicou no Grupo D da Copa Libertadores.

Isso porque a equipe ficou com quatro pontos, na 3ª colocação e precisa de bons resultados nas últimas três rodadas para se classificar. Os argentinos, também com 4, estão em 2º. Os dois times voltam à campo pela competição já na próxima semana. Enquanto o São Paulo vai ao Equador para encarar a LDU, o River joga, também fora de casa, contra o Binacional.

Tricolor começa com tudo!

Ciente da necessidade de vitória para buscar a sua classificação para a próxima fase, o São Paulo iniciou o duelo com tudo. Aos 6, Hernanes quase abriu o placar em chute de longe. Armani espalmou para escanteio.

No segundo lance de perigo, aos 9, gol. Reinaldo recebeu na esquerda e tentou mandar para a área. A bola bateu em Enzo Perez e foi pra dentro do gol. 1 a 0 São Paulo

River iguala

Mas não demorou para o River Plate mostrar o porque é um dos melhores times da América. Mesmo em desvantagem, os argentinos não se desesperaram. Aos 10, Julian Álvarez bateu de longe e Volpi defendeu.

Pouco tempo depois, uma tabela muito bem feita acabou em Borré, que só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol.

Mesmo com o empate, o River seguiu atacando, rondando a área do São Paulo.

O time da casa só voltou a assustar aos 35, em mais um chute de longe de Hernanes. Dessa vez, a bola foi para fora.

Confusão

Quando parecia que o duelo ia para o intervalo sem maiores entreveiros para a arbitragem, houve um princípio de confusão, com algumas trocas de empurrões por causa de uma suposta falta de fair play do time argentino.

Segundo tempo morno

A segunda etapa começou com ritmo bem menos intenso do que a primeira. E o River, com mais posse de bola, dominava as ações, mas sem assustar o São Paulo, que aparecia no ataque em poucos momentos.

Em uma dessas chances, Igor Gomes bateu colocado e a bola passou perto do gol de Armani.

Aos 25, Igor Vinícius fez boa jogada individual e apareceu na frente do gol. Porém, ao invés de bater, ele tentou o cruzamento, e a zaga argentina afastou.

River vira

O jogo seguia sem grandes emoções, mas não se pode vacilar com o River Plate. Após cobrança de escanteio, Martínez Quarta fez boa jogada dentro da área e encontrou Julián Álvarez, que bateu cruzado e venceu Volpi.

Gol contra salva o São Paulo

Com a partida já se encaminhando para a parte final, o São Paulo foi com tudo para cima e foi premiado com mais um gol contra. Reinaldo fez a jogada pela esquerda e cruzou para a área. Armani afastou, a bola explodiu em Angilero e foi para dentro do gol, decretando o resultado final do Morumbi!